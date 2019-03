Overeenkomst getekend voor 'Fryslân 2025 meest circulaire Europese regio'

De overheden zeggen in het document toe dat ze geen vervoersmiddelen meer zullen inkopen die op fossiele brandstof rijden. Verder willen ze met ingang van 2020 van alle producten die ze gebruiken, van kantoormeubilair tot bijvoorbeeld damwanden, minimaal 10 procent circulair inkopen. Ook moet al het straatmeubilair in de provincie herbruikbaar zijn. De betrokken overheden kopen elk jaar voor zo'n anderhalf miljard euro aan producten en vervoersmiddelen in.

Draagvlak

Volgens Houkje Rijpstra, directeur van Circulair Friesland, is nergens in Nederland zo'n breed draagvlak en het lef om dit nu al zo concreet af te spreken. Volgens haar had de voorbereiding van de overeenkomst de nodige voeten in de aarde omdat het uitvoeren van het akkoord een flinke omslag van de betrokken partijen vraagt.