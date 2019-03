VIDEO: Verkiezingsdebat Provinciale Staten in provinciehuis

De politieke partijen in Fryslân brachten dinsdagavond nog een keer hun standpunten naar voren in het grote verkiezingsdebat van Omrop Fryslân. Een klein uur lang gingen de lijsttrekkers van 14 van de 16 partijen in het provinciehuis in Leeuwarden met elkaar in debat. Alleen Forum voor Democratie en DENK waren niet op de uitnodiging ingegaan.