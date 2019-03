Oproep aan kiezers en partijen: stem op een vrouw

Waar moeten we op letten bij het stemmen?

"In onze campagne leggen we dat uit in drie stappen: bepaal eerst op welke partij je wilt stemmen, kijk dan hoeveel zetels de partij in de peilingen ongeveer heeft en stem vervolgens op de een vrouw die lager staat dan de peilingen aangeven. Want de vrouwen die hoog op de lijst staan, worden sowieso wel verkozen.

De wil om op vrouwen te stemmen is er heel erg, dat is fijn. Maar veel mensen gebruiken de verkeerde tactiek. Mijn moeder stelde eerder bijvoorbeeld voor om op de eerste vrouw van een partij te stemmen. Dat is een mooi gebaar, maar die vrouw komt er toch wel in.

Het is wel een nadeel dat de vrouwen lager op de lijst meestal wat minder bekend zijn. Daarom raden we ook aan om altijd even op te zoeken op wie je precies stemt."

Wanneer zijn jullie tevreden?

"Het zou mooi zijn als er dus een keer meer vrouwen worden gekozen. Maar het is niet alleen een oproep aan kiezers om op een vrouw te stemmen, maar ook aan de partijen: maak die lijst gelijkwaardiger. Ook daarom hopen we dat kiezers op vrouwen stemmen: om te zorgen dat er meer vrouwen in de politiek komen, maar ook om een signaal af te geven aan de partijen. Maak de drempel voor vrouwen lager."

Er zijn partijen die het goed doen, zo heeft de PvdA vaak een 'ritslijst': mannen en vrouwen om en om."

Hoe hebben jullie campagne gevoerd?

"We hebben vooral ingezet op onze stemtip van drie stappen. Zo hebben we visueel uitgebeeld hoe je kunt stemmen. En we hebben veel cijfers gedeeld, ook van de waterschappen. Daar is het vaak nog wat extremer: in de Friese Provinciale Staten is 63% man, maar in het Wetterskip is dat zelfs 81%.

Verder hebben we vrouwen getraind. In Utrecht hebben we een grote trainingsdag gehad met debat- en campagnetraining. En afgelopen vrijdag hadden we een mooie avond met allerlei sprekers."