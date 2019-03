Henk de Jong en Sandor van der Heide terug bij SC Cambuur

De Jong was van 2011 tot 2016 ook al in dienst bij Cambuur, eerst als assistent-trainer. In het seizoen 2012/2013 werd hij als interim-hoofdtrainer met Cambuur kampioen in de eerste divisie. In 2014 werd De Jong definitief hoofdtrainer. In zijn laatste jaar had Cambuur het moeilijk. Hij hield in februari 2016 op.

Volop speculatie

Begin maart maakte De Jong bekend dat hij ophoudt bij De Graafschap. Hij wil meer thuis zijn bij zijn vrouw. Drie dagen later kwam het nieuws dat ook assistent-trainer Sandor van der Heide ophoudt bij de Superboeren. Sinds dat bericht werd al volop gespeculeerd over een 'comeback' van de Drachtster trainer en zijn assistent bij Cambuur.

Opvolger van Hake

De Jong neemt het stokje over van René Hake, die sinds afgelopen jaar de hoofdtrainer is van Cambuur. Het contract van Hake wordt na één seizoen niet verlengd. Hake gaf eerder aan dat hij en de club beide een andere kant op willen.

SC Cambuur staat op dit moment op de twaalfde plaats in de eerste divisie.