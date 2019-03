Nieuwbouw bij de Adelaarkerk in Leeuwarden wordt weer gesloopt

Bij de Adelaarkerk komen zorgappartementen. De bouw liep niet zoals verwacht. Volgens het bedrijf Estea dat het project in beheer heeft, was er sprake van 'een malafide bouwer'.

Dat bedrijf heeft er zo'n bende van gemaakt dat er veel klachten over kwamen. Estea heeft omwonenden in een brief aangegeven dat het terrein vanaf volgende week wordt opgeruimd. Alles wat is opgebouwd, wordt weer gesloopt. Dat geeft de nieuwe aannemer ruimte om het werk af te maken.