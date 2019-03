Fries Film Archief overhandigt unieke film aan Old Burger Weeshuis

Volgens het Fries Film Archief is het een bijzondere keuze geweest om de film te laten maken. In de jaren '30 was het duur om een film te maken. De grotere industrieën, zoals bijvoorbeeld de zuivel, rundvee en Friese paarden hadden de financiële middelen om een bedrijfsfilm te maken.

De film is niet voorzien van geluid, maar wel van tussentitels. De beelden zijn in 2018 op hoge kwaliteit gedigitaliseerd. Veel films uit de beginperiode van de film zijn verloren gegaan. In die tijd werden filnbeelden opgenomen op nitraatband, wat licht ontvlambaar is. Verder kan de filmband snel knappen, als het niet goed opgeslagen wordt.

Er komen verschillende onderwerpen voorbij, wat de film ook uniek maakt. Zo komen de initiatieven van het Old Burger Weeshuis voorbij. Deze initiatieven hadden een positieve invloed op het culturele, sociale, maatschappelijke en recreatieve leven van de bewoners van Sneek en omstreken. Er zitten ook beelden in van het weeshuis zelf.

Trots op film

Bestuurslid Liesbeth de Jonge van het Old Burger Weeshuis is trots op de film. "We willen meer gaan open zijn naar de Snekers. Zo willen we laten zien wat we doen. We waren altijd een gesloten stichting. Dat blijven we nog steeds wel, maar we willen mensen wel meer laten zien wat de resultaten van ons werk zijn."