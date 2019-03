Linkse partijen komen met natuurmanifest als voorloper op verkiezingen

Het plan was om maandag, met grutto's en al, een verklaring af te leggen in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. Na de schietpartij in Utrecht besloten de partijen om dat niet te doen, maar om het manifest dinsdag de deur uit te doen. De inhoud is niet veranderd.

"Het draait om de toekomst van ons landschap", zeggen de vier lijsttrekkers. Ze willen het Friese landschap in balans brengen en dat moet een prioriteit zijn, als het aan Marijke Roskam (PvdA), Matthijs Sikkes-Van den Berg (GroenLinks), Romke de Jong (D66) en Rinie van der Zanden (PvdD) ligt. "Dat kan alleen met een integrale aanpak voor het behoud van de natuur, de biodiversiteit en het landschap."

In lijn met initiatiefvoorstel

"We trekken met elkaar op bij zes centrale 'groene' onderwerpen", zeggen ze. De ideeën liggen in lijn met een initiatiefvoorstel van vorig jaar, waarin het volledige Friese veenweidegebied als proefgebied aangewezen is. "Als grotendeels nieuwe lijsttrekkers vinden wij het belangrijk om te laten zien dat wij koersvast zijn en achter de ambities blijven staan."