Tbs geëist voor man die zijn vriendin gijzelde

Tegen een man uit Drachten die wordt verdacht van gijzeling en mishandeling van zijn vriendin, is één jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Hij had via de app geld van haar geëist. Toen ze dat niet bracht, trapte hij bij haar thuis de deur in. Hij zou toen haar keel dichtgeknepen hebben en haar hebben tegengehouden toen ze weg wilde.