Friese baas Pier Eringa van ProRail vertrekt

ProRail is nu nog een zelfstandige BV, met de overheid als aandeelhouder. In de praktijk heeft het kabinet eigenlijk geen zeggenschap over de koers van het bedrijf. Om dat te veranderen wordt de spoorbeheerder omgetoverd tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), waarbij de raad van het bestuur directe verantwoordelijkheid af moet leggen aan de staatssecretaris. Zoals het zich nu laat aanzien, is dat op 1 januari 2021 een feit.

Kritiek op verandering

Eringa heeft volgens Van Veldhoven laten weten dat hij niet beschikbaar is als hoofd van die nieuwe publieke organisatie. Eerder zei hij al over de kabinetsplannen: "Een bedrijf onder curatele stellen en elke week op het matje roepen, daar worden mensen over het algemeen niet beter van."

De benoemingstermijn van president-directeur Eringa loopt op 1 april dit jaar af. Dat wordt nu verlengd voor een bepaalde periode, totdat er een geschikte opvolger is gevonden. Eringa leidde het bedrijf sinds 2015.

"Eringa heeft de afgelopen jaren met zijn kenmerkende energie de schouders gezet onder het versterken van de organisatie ProRail", zegt Van Veldhoven. "Met resultaat!"

Het is een publiek geheim dat het niet altijd botert tussen het ministerie en topman Eringa. ProRail heeft de afgelopen jaren ook vaak te maken gehad met te veel uitgaven en andere problemen bij grote bouwprojecten.