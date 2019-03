Arno Brok: "Hoge opkomst is van belang voor onze provincie"

Toch is de opkomst bij provinciale verkiezingen vaak laag. Wel ligt de opkomst in Fryslân vaak hoger dan in de rest van het land. "Over het algemeen hebben we het hoogste opkomstpercentage van Nederland. De laatste keer was het 53 procent, maar dat is nog steeds te laag." Brok hoopt dat de opkomst hoger wordt. "Want voor ons provinciaal parlement is het van belang dat ze met een ruim mandaat kunnen werken. Dat wordt ingewikkelder als de opkomst onder de 50 procent ligt."

Dat de opkomst lager is, wil volgens Brok niet meteen zeggen dat mensen niet geïnteresseerd zijn in politiek. "Uit onderzoek blijkt dat er ook mensen zijn die thuis blijven omdat ze tevreden zijn. Het is dus niet altijd een anti-stem, er zitten ook tevreden mensen bij de thuisblijvers."