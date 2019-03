Vogelakkers moeten blauwe kiekendief en velduil in Waddengebied houden

Op de eilanden en langs de Waddenkust is nu voor 250 hectare aan vogelakkers aangelegd. Vogelakkers zijn stukken agrarische grond, opgedeeld in stroken. Op sommige stroken groeien gras en kruiden. Daar verschuilen muizen zich graag in en dat is belangrijk voedsel voor roofvogels en uilen. Bovendien broeden akkervogels graag in open grasland.

De aanleg van vogelakkers is een van de manieren om bedreigde vogelsoorten te beschermen. Deze week komen ruim vijftig wetenschappers uit dertien landen voor het eerst in Groningen bijeen om kennis en maatregelen uit te wisselen. De wetenschappers uit onder andere Engeland, Ierland, Polen en Wit-Rusland gaan vrijdag kijken bij de vogelakkers in Noord-Groningen.