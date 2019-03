Leeuwarder (40) verdacht in 'cybercrimezaak' van honderdduizenden euro's

Die websites waren niet echt. Vooral buitenlandse klanten kochten daar producten en kregen die, na betaling, niet geleverd. De websites lijken op die van echte bedrijven, die ook staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Alleen de naam is net iets anders.

Witwassen van crimineel geld

De 40-jarige Leeuwarder die werd opgepakt, hield hem waarschijnlijk bezig met het witwassen van het geld dat via de websites binnenkwam. Ook maakte hij zich waarschijnlijk schuldig aan BEC-fraude. Daarbij wordt een medewerker die betalingen uitvoert, misleid om valse facturen te betalen.

Honderdduizenden euro's

Waarschijnlijk is de schade in het onderzoek enkele honderdduizenden euro's. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Na de aanhoudingen zijn de huizen van de twee mannen doorzocht. Daar zijn computers en andere apparaten in beslag genomen; daarin wordt nu gespeurd naar bewijsmateriaal.

Gedupeerden en bedrijven waarvan de naam onrechtmatig gebruikt is, hebben aangifte gedaan. Volgens de politie gaat het om zo'n twintig aangiftes.