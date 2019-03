Wiebo de Vries: "We kunnen onze problemen niet doorschuiven naar de volgende generatie"

Wiebe, zeggen wij jij of u?

"Zeg maar jij."

Waarom ben je lijsttrekker geworden? Waar kun jij het verschil maken?

"Ik zit al een tijdje in de politiek en denk dat wij als kleine, christelijke partij echt een verschil kunnen maken in de Friese Staten. De ChristenUnie zet zich in voor een waardevolle samenleving. Iedereen telt mee, iedereen verdient een kans om mee te doen. Daar moeten we het met elkaar over hebben. Daar ga ik zelf telkens met iedereen het gesprek over aan."

Wie is je grote politieke voorbeeld? En waarom?

"Een groot voorbeeld in de politiek heb ik niet. Ieder mens is uniek, iedereen mag zijn wie hij is. Wat ik heel inspirerend vond, was Leeuwarden-Fryslân 2018, het jaar van de Culturele Hoofdstad."

"We hebben laten zien waar Fryslân toe in staat is, wat onze ambities zijn. Het was een feest van de mienskip. Een voorbeeld van hoe het kan. Kansen pakken in plaats van problemen zien. Samenwerken en bouwen aan uitdagingen."

Wat is het eerste dat gaat veranderen als jouw partij in het college komt?

"We zetten het onderwerp klimaatverandering hoog op de agenda. We staan voor een geweldige uitdaging: de energietransitie, de vertaling van het klimaatakkoord naar Fryslân. De ChristenUnie gaat vaart zetten achter de Regionale Energie Strategie."

"En we gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. De energietransitie zal wat kosten, maar levert ook heel veel kansen op. Innovatie, werkgelegenheid, prettiger wonen. We kunnen ons probleem niet doorschuiven naar volgende generaties. De schepping is onze zorg in de tijd dat wij hier zijn."