Omrop TIP: stem mee bij het live lijsttrekkersdebat

Uitgezonderd de lijsttrekkers van de partijen DENK en Forum van Democratie doen alle lijsttrekkers voor de verkiezingen voor Friese Provinciale Staten mee aan het debat. Er wordt onder andere gediscussieerd over de thema's economie en duurzaamheid, biologisch boeren en meer geld voor cultuur en woningbouw. Daarnaast klimmen alle lijsttrekkers op een de zeepkist om de inwoners van Fryslân kort te vertellen waarom er, volgens de lijsttrekker, op hun partij moet worden gestemd.

Stem mee tijdens de uitzending!

Niet alleen de lijsttrekkers komen aan het woord, maar ook de mensen in de zaal en thuis kunnen hun mening geven. Tijdens de uitzending kan namelijk worden meegestemd via de Mentimeter. Daarvoor is wel een smartphone of tablet nodig; verdere instructies worden tijdens de uitzending gegeven.