Bouw nieuw clubhuis watersportvereniging in Drachten begonnen

In de kantine worden vergaderingen, lezingen en cursussen gehouden voor leden van de vereniging. Bovendien is het in het zeilseizoen iedere vrijdagavond de startlocatie voor vijftig jonge zeilers.

Het clubhuis komt naast de roeivereniging De Gragt en kanovereniging De Frosken. De drie verenigingen willen bouwen aan een aantrekkelijk watersportcentrum op die nieuwe locatie.

Friese Poort helpt mee

Bij de bouw zijn leerlingen van ROC Friese Poort betrokken. Voor hen is het een leerproject. Ze zijn al maanden bezig met de voorbereidingen. De leerlingen plannen, graven, storten beton en timmeren. Verder helpen de gemeente, vrijwilligers en aannemers bij de bouw.

De nieuwbouw wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Iepen Mienskipsfûns van de provincie.