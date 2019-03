Extra geld tegen werkdruk in basisonderwijs helpt, blijkt uit enquête

Er is dit schooljaar 155 euro per leerling beschikbaar geteld voor het verlagen van de werkdruk. Van de ondervraagde leraren zegt 63 procent persoonlijk een lagere werkdruk te ervaren.

Bijna alle deelnemers weten ook waaraan het extra geld op hun school wordt besteed. In de meeste gevallen is dat aan onderwijsassistenten, maar ook wel aan vakleraren of betere ict.

Meer dan de helft van de ondervraagde leraren noemt het extra geld een 'druppel op de gloeiende plaat'. Bijna de helft, 49 procent, heeft er geen vertrouwen in dat de regering de komende jaren actief zal blijven werken aan het verlagen van de werkdruk; 16 procent heeft daar wel vertrouwen in.

Actie voeren

De afgelopen jaren werd er in het onderwijs meerdere keren actie gevoerd, onder andere voor het verlagen van de werkdruk. Afgelopen vrijdag nog werd er ook op veel Friese scholen gestaakt of op een andere manier actie gevoerd.