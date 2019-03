Huurders praten over fusie: "Zoeken naar meerwaarde voor bewoners"

Volgens de woningcorporaties levert een fusie een flinke besparing op. Bovendien kunnen ze de uitdagingen van de toekomst beter aan, zo zeggen ze, maar wat betekent het voor de huurders? "Sinds de Woningwet uit 2015 is het zo dat huurders in dergelijke gevallen mogen meebeslissen", weet voorzitter Anneke de Vries van huurdersvereniging Lemsterland, belangenbehartiger bij Lyaemer Wonen. "Wanneer wij 'nee' zeggen, gaat het feest niet door."

Maandagavond kwamen de huurders van de woningen in Lemmer voor het eerst bij elkaar om over de fusie te praten. "We hebben naar alle plus- en minpunten geluisterd die ons zijn aangereikt", zegt De Vries. "Wij hebben de bewoners geraadpleegd en een soort peiling gehouden. De uitslag daarvan vertel in nog niet, want 'Balk' moet nog stemmen. Die uitkomst nemen we ook mee op onze vergadering. Daar besluiten we wat we gaan doen."

Meerwaarde voor bewoners

Op basis waarvan zal de huurdersvereniging een beslissing nemen? Alleen aan de hand van de peiling? "Nee, zeker niet", zegt De Vries. "Betaalbaarheid is een 'hot item', net als beschikbaarheid en duurzaamheid. Daar moet wel het een en ander voor gebeuren. We zoeken naar de meerwaarde voor de bewoners."