ChristenUnie wil niet in dezelfde Europese fractie als Forum voor Democratie

Samen met de SGP is de ChristenUnie al voor lange tijd aangesloten bij de ECR-fractie, maar de afgelopen jaren was de samenwerking niet altijd prettig. Er was snel sprake van onenigheid binnen de conservatieve fractie over uiteenlopende onderwerpen zoals Brexit en de pulsvisserij. De ChristenUnie kreeg ook in de eigen politieke familie niet altijd steun voor de eigen voorstellen.

Na de Europese verkiezingen zal het politieke landschap in het Europees Parlement waarschijnlijk erg veranderen. De christendemocratische EPP is van plan om de Hongaarse partij Fidesz van premier Orban uit de fractie te zetten, omdat deze partij zich in eigen land ondemocratisch zou gedragen. Fidesz ziet in de conservatieven een goed alternatief, tot grote bezorgdheid van Adema. "Het klimaat in de conservatieve fractie wordt voor ons wel heel guur, als Forum voor Democratie en Fidesz er beide inzitten." In zo'n fractie hoort de ChristenUnie niet thuis, zegt de partijvoorzitter. "De fractievorming gebeurt natuurlijk pas na de verkiezingen, maar laat ik het zo zeggen. Ik kan mij niets voorstellen bij ChristenUnie en Forum voor Democratie in een fractie in Europa."