'IJsselmeergebied als één groot nationaal park wordt lastig verhaal'

Er zijn echter wel mogelijkheden om een heel eind te komen. Wanneer het nieuwe nationale park Nieuw Land in Flevoland wordt uitgebreid kan in ieder geval een groter gedeelte van het IJsselmeer die status krijgen. Een volledig nieuw park voor de voormalige Zuiderzee is lastig, omdat er heel veel partijen bij betrokken zijn. Het zijn ook alleen de zes provincies die het meer kunnen voordragen als nationaal park bij het ministerie van Landbouw en Natuur.

Binnen de IJsselmeervereniging wordt positief gedacht over de status van nationaal park. Het kan meehelpen om het beleid van de grote verscheidenheid aan overheden op elkaar af te stemmen. Vooral als het gaat om natuur en landschap worden nog te vaak besluiten genomen die alleenstaand niet zoveel kwaad kunnen, maar opgeteld kunnen de gevolgen best groot zijn. "De overheden zijn de afgelopen jaren gelukkig wel beter gaan samenwerken", zegt Auke Wouda van de IJsselmeervereniging. Het onderzoek wordt binnenkort aan de leden gepresenteerd.