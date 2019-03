Gemeenteraad Heerenveen neemt motie aan over nieuw spoor Lelystad-Groningen

De Leyline is een nieuwe spoorlijn in Noord-Nederland. Het verbindt Heerenveen met Drachten en Groningen aan de ene kant. Aan de andere kant loopt het spoor van Heerenveen naar Emmeloord en Lelystad.

Met de nieuwe spoorlijn ligt Heerenveen 'als een spin in het web' en wordt het veel beter bereikbaar. En dat is goed om Heerenveen een kans te geven de positie als banenmotor van Fryslân te versterken, vindt Rolie Tromp van de VVD in de gemeente. Zijn partij diende een motie in, in samenwerking met PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en Gemeentebelangen. De motie werd raadsbreed aangenomen.