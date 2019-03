Natuurlijk Fryslân tegen campagnestop: 'Laat terreur niet winnen'

Verkiezingen zijn belangrijk voor de democratie en campagne voeren is daar een zeer essentieel onderdeel van. Omdat de kiezers dan geïnformeerd worden over wat de partijen willen, schrijft Schukking. Zijn partij Natuurlijk Fryslân vindt het principieel niet goed om de campagne stil te leggen. Daarmee doe je precies wat de terrorist wil. Na de aanslag in Christchurch in Nieuw-Zeeland zijn de verkiezingscampagnes ook niet stilgelegd. Elk slachtoffer van terreur, waar ook ter wereld, is even erg, zo schrijft Schukking.

Terreur is gericht tegen de democratische rechtsorde. Laat de terreur niet winnen, zo besluit Schukking zijn motivatie o wel door te gaan met de campagne.