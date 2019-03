'Uitgaan van het ergste scenario, afschalen kan later altijd nog'

Bij een schietpartij in een tram in de Domstad vielen maandag drie dodelijke slachtoffers, vijf anderen raakten gewond. De actie van de overheid is in gevallen zoals in Utrecht heel anders dan bij rampen of grote ongevallen. In dit geval moet altijd rekening gehouden worden met vervolgaanslagen, zegt Rijpma. Er kan sprake zijn van terroristische motieven.