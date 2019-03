Gemeente steekt 1,8 miljoen euro in Cornelis Troost Atelier Leeuwarden

Het geld is bedoeld voor de renovatie van het gebouw aan de Cornelis Trooststraat dat grote gebreken kent. Er is lekkage, in de winter is het ijskoud en de plafonds zijn beschadigd. Op dit moment hebben tientallen kunstenaars en ambachtslieden voor weinig geld een plek in de oude ambachtsschool, maar het is niet ideaal.

Warm

Het Cornelis Troost Atelier is in handen van de gemeente. Er zijn afspraken gemaakt met de gebruikers over de huurprijzen. Als het gebouw is opgeknapt, wordt de huurprijs 75 euro per vierkante meter. De gemeente is op deze manier zeker van inkomsten, zodat de investering uit kan.

"De gemeente zorgt ervoor dat het niet meer lekt. Het is er warm en de stookkosten blijven beperkt. Voorwaarde is wel dat de gebruikers investeren in hun eigen atelier, in de gang of in de gemeenschappelijke ruimtes", zegt wethouder van cultuur Sjoerd Feitsma.