Eerste finalewedstrijd UNIS Flyers is 'Wedstriid fan de Wike'

Wat prijzen betreft, valt het seizoen van de Flyers tot nu toe iets tegen. Alleen de Ron Bertelingschaal, de supercup, werd gewonnen in het begin van het seizoen. Verder greep de ploeg van coach Mike Nason naast de beker en de Nederlandse titel. "Dan kun je concluderen dat er wel druk staat op de finale van de BeNe-League", zegt sportverslaggever Andor Faber. "Het is alleen nog even afwachten wie de tegenstander is: Geleen of Herentals. Zij spelen nog een derde en een beslissende halve finale."

De eerste wedstrijd wordt vrijdagavond gespeeld in Thialf. Omdat het de 'Wedstriid fan de Wike' is, is het duel live te volgen op de website en de app van Omrop Fryslân. Sportverslaggever Freark Wijma geeft commentaar, samen met de geblesseerde UNIS Flyers-speler Lars den Edel.