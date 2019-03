Groei aantal horecazaken Leeuwarden blijft achter bij landelijk gemiddelde

Toch is er de afgelopen tien jaar vrij veel nieuwe horeca bijgekomen in Leeuwarden: 14 procent. Gemiddeld was de toename in de centra van alle Nederlandse binnensteden 21 procent. Rotterdam vertoonde met 50 procent de sterkste toename.

Koninklijke Horeca Nederland is blij met meer horeca, maar vindt wel dat de provincies moeten voorkomen dat er te veel zaken in hetzelfde gebied worden geopend. De organisatie doet de oproep vanwege de komende Statenverkiezingen.