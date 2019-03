Kledingwinkelketen Coolcat, met ook een vestiging in Leeuwarden, heeft het faillissement aangevraagd. De keten heeft al een aantal jaar financiële problemen. Door de lange zomer van vorig jaar en de afgelopen zachte winter zijn die te groot geworden. In totaal werken er bijna 1200 mensen bij Coolcat. De keten heeft ook winkels in het buitenland. Daarvoor geldt de faillissementsaanvraag niet.