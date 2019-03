Bijna 2000 mensen op Zaailand tegen hogere pensioenleeftijd

Ien fan de sprekkers wie Johan van der Meulen út Noardburgum. Hy wurket al 45 jier yn de bou. "Op it poadium wie it even spannend", fertelt er. "Mar ik hie my hiel goed taret. Ik tocht: it moat gewoan. Sa kinne we net lang trochwurkje. We ha ôfgryslik swier wurk."

"As it oan ús regear leit, dan moat ik noch fiif of seis jier trochwurkje. Dan wurkje ik yn totaal mear as fyftich jier", seit Van der Meulen. "Ik ha troch de jierren hinne al in hiel protte kollega's sjoen dy't safier net komme. Eartiids moast 40 jier wurkje. Ik der no 45 jier op sitten. Dat is moai genôch."