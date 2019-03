Topdrukte bij kieshulpen, maar voor welke kies je?

Twee van de drie kieswijzers kijken naar wat partijen beloven in hun partijprogramma. De eerste is MijnStem, die wordt ondersteund door de Provincie. Ook de Leeuwarder Courant heeft een kieshulp gemaakt; de Kieswijzer. Deze laatste is gemaakt op basis van wat de lezers van de krant bezighoudt.

Wat hebben partijen gedaan?

Daarnaast heeft Fryslân, als enige provincie, ook de MeestemMeter. Deze kieshulp kijkt niet naar wat partijen beloven, maar naar waar ze de afgelopen periode voor en tegen hebben gestemd. De uitslag van de beide soorten kieshulpen kan daardoor best veel van elkaar verschillen. Partijprogramma's zijn duidelijk niet altijd een garantie voor wat partijen daadwerkelijk gaan doen als de verkiezingen eenmaal geweest zijn.

Op de website van de kieshulpen wordt het steeds drukker. Volgens Patrick Arink, de bedenker van de MeestemMeter, is zijn kieshulp al enkele tienduizenden keren ingevuld. Sinds afgelopen weekend ziet hij de drukte op zijn website toenemen. Hij verwacht dat de topdrukte morgen en overmorgen komt. Ook bij MijnStem is het al aardig druk. Inmiddels hebben al ruim 67.000 mensen deze kieshulp ingevuld. De Leeuwarder Courant laat weten dat hun Kieswijzer sinds begin maart zo'n 20.000 keer is bezocht.

Inhoudelijke verschillen

Wat zijn nou de inhoudelijke verschillen tussen de drie verschillende kieshulpen? Belangrijkste is wel dat twee van de drie kijken naar de beloften die partijen doen. Alleen met de MeestemMeter kun je dus 'afrekenen' met wat de politiek de afgelopen periode heeft gedaan.

Nadeel daarvan is wel dat politieke nieuwkomers zoals DENK en Forum voor Democratie niet in de MeestemMeter zitten. Zij waren tenslotte nog niet actief in de Provinciale Staten de afgelopen periode. Forum voor Democratie heeft ook geen medewerking verleend aan de andere kieshulpen, dus om erachter te komen of die partij echt iets voor je is moet je het sowieso niet hebben van een online kieshulp. DENK werkt alleen mee aan de Kieswijzer.

"Alleen Fryslân durfde"

Hoewel de Kieswijzer van de Leeuwarder Courant tot stand kwam met hulp van de lezers, heeft hij wel één klein nadeel; je kan geen neutraal antwoord geven. Je móet over ieder thema een mening hebben om de Kieswijzer te kunnen doorlopen. En hoewel de tijden anders doen vermoeden, hebben best veel mensen ook wel eens ergens géén mening over.

Volgens Patrick Arink van de MeestemMeter is er steeds meer behoefte aan kieshulpen die kijken naar wat partijen daadwerkelijk dóen, niet alleen naar wat ze beloven. Hij krijgt vrijwel uitsluitend positieve reacties en de vraag of de MeestemMeter niet veel meer ingezet kan worden. Behalve Fryslân hebben echter alle provincies zich teruggetrokken. "Alleen Fryslân durfde het aan", aldus Arink.

Ook de Volkskrant speelt in op de behoefte en gaat nog een stapje verder. Met hun Stemchecker kun je zelfs kijken op welke partij je moet stemmen om de zetelverdeling van de Eerste Kamer te beïnvloeden.