De politie heeft toegezegd de moskee tijdens gebedstijden extra in de gaten te houden, zegt de woordvoerder. De moskee in Heerenveen zal het advies van de politie opvolgen. Of andere Friese moskeeën ook het advies hebben gekregen gesloten te blijven, is nog onbekend.

Politie-agenten in Noord-Nederland worden op dit moment ook ingezet in Utrecht bij de gevolgen van de aanslag.