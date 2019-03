In verband met de schietpartij in Utrecht is er maandagavond geen aflevering van It Polytburo. In dat politieke programma stond een interview geprogrammeerd met commissaris van de Koning Arno Brok, over de provinciale verkiezingen van woensdag.

Alle campagne-activiteiten, ook in Fryslân, zijn maandag opgeschort, en daarmee ook de uitzending van It Polytburo.