Man uit Ureterp aangehouden na 'wild west'-achtervolging

Even later trof de politie de auto van de man aan bij een café in Woudsend. Het duurde even voordat er drie mensen in de auto stapten en wegreden. Even verderop had de politie inmiddels een wegblokkade gerealiseerd. De bestuurder liet zich niet tegenhouden door deze blokkade. Er volgde opnieuw een 'wild west'-achtervolging, die uiteindelijk eindigde toen de politie de auto van de verdachte kon raken, waarna de bestuurder de controle verloor.

Uit testen bleek dat de 26-jarige bestuurder onder invloed was van drugs en alcohol.