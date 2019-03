Cambuur verwacht De Jong en Van der Heide snel te presenteren: "Het gaat nog om details"

"We zijn in een vergevorderd stadium", vertelt technisch manager Foeke Booy van Cambuur. "Wanneer we eruit gaan komen, weet ik niet. Maar het gaat de goede kant op. Het is een kwestie van dagen."

De Jong en Van der Heide zijn momenteel nog actief bij De Graafschap, maar daarvan nemen ze na dit seizoen afscheid. Tussen Cambuur en het duo moeten de puntjes nog even op de i worden gezet. "Het gaat om details. Het heeft van beide kanten nog wat tijd nodig, maar er komt snel duidelijkheid", belooft Booy.