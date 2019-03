"Zoutwinningsconvenant is goed voor heel Harlingen"

Frisia Zout is een belangrijke partij in het ondertekenen van het convenant. Voor directeur Durk van Tuinen was het geen lastig besluit om deel te nemen aan de overeenkomst. "De Stichting Bescherming Historisch Harlingen is voor mij een heel goede gesprekspartner geweest. We hebben met elkaar samengewerkt om tot dit plan te komen. Het is niet het meetplan van Frisia, maar een meetmethode die we samen opgesteld hebben."

In de toekomst kijken

Belangrijk voor Frisia Zout is om toestanden zoals in Groningen te voorkmen. Van Tuinen: "Ze zeggen wel eens: je moet het dak repareren als de zon schijnt. We zijn er wat dat betreft heel vroeg bij. Dat is het belangrijkste. Het duurt gemiddeld zo'n acht tot tien jaar voordat de invloed op de omgeving meetbaar is. Maar door het systeem nu al in te zetten, zien we het al eerder aankomen."

Open over informatie

Transparantie is een belangrijk onderdeel in het convenant, benadrukt Van Tuinen. "Alle informatie die we hebben, is op te vragen. Dat kan via het ministerie of bij de rechter. Maar je kunt maar beter zelf het initiatief nemen. Daar hebben wij voor gekozen."