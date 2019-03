Demonstratie tegen zogenoemd 'Antillianenprobleem' in Leeuwarden: beleid is discriminerend

In Leeuwarden wordt volgende week maandag gedemonstreerd tegen het Antillianenbeleid van de gemeente Leeuwarden. De demonstratie is opgezet door onder andere activiste Joyce Toscanini. De demonstratie is een opmaat naar een speciale Antillianenbijeenkomst in Leeuwarden om praten over de problemen in de Antilliaanse gemeenschap.