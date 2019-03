Broedt er een scholekster op je dak? Meld het!

Het gaat volgens de stichting al jaren goed met de scholekster. Die broedt steeds minder vaak aan de kust en in weilanden, maar is vaker te vinden op daken in steden. Om van dat laatste een goed beeld te krijgen, wordt nu de meldactie gehouden. "De trend is zorgelijk", zeg bioloog Rafael Martig. "Scholeksters kunnen wel 45 jaar oud worden, maar de laatste jaren zijn er erg weinig jongen meer grootgebracht."

Broedende scholeksters op daken kunnen gemeld worden via de website scholeksterophetdak.nl. Daar staan ook tips om scholeksters in de stad te helpen. Zo kan een roostertje over afvoeren en openingen voorkomen dat de kuikentjes daarin vallen en in het riool verdwijnen.