Werk aan anderhalve kilometer nieuwe kaden in Terherne ligt op schema

Aannemer Knol Akkrum is al begonnen met het werk, dat in mei klaar moet zijn. Jeroen Tingen van Knol legt uit wat er precies gebeurt. "We moeten van tevoren precies weten waar de buizen liggen voor stroom, gas en water. Als we iets raken, heb je meteen problemen. De stalen damwanden zetten we voor het hout, waarna we dat verwijderen. Het is een tracee van anderhalve kilometer, dus dit is een project van een redelijk grote omvang."