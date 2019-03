Wieteke Cramer blij met eindbedrag veiling voor Van Deutekom: "Paulien zou trots zijn"

Oud-schaatsster Wieteke Cramer uit Lemmer is blij met het eindbedrag dat de veiling voor schaatsster Paulien van Deutekom heeft opgeleverd. In totaal werd er 47.332 euro opgehaald voor de Paulien van Deutekom Foundation, die onderzoek doet naar longkanker, als herdenking aan de schaatsster die begin dit jaar overleed aan de gevolgen van de ziekte. "We zijn megatevreden."