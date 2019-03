Vakbond FNV over pensioenmanifestatie: "We verwachten zo'n duizend mensen"

Jansma is blij met de grote steun voor de manifestatie. "Ons belangrijkste boodschap is dat we voor iedereen een fatsoenlijk pensioen willen, ook voor de ZZP'ers en flexwerkers. De manifestatie is dan ook voor iedereen die werkt. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om met 66 jaar te stoppen. Wanneer je ziet hoe lang je moet werken, daar wordt niemand blij van. Er moet ook tijd zijn om te genieten van wat je hebt opgebouwd."

Zware beroepen

Bovendien is de FNV niet te spreken over de lijst met zogenoemde 'zware beroepen', die eerder met pensioen mogen. Volgens Jansma ontbreken daar veel beroepen. "Deze lijst is nogal selectief, vinden we. Het is aan mensen uit de sector zelf om te bepalen welke beroepen zwaar zijn."