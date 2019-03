Jimmy Tuinstra jongste debutant ooit op WK ijsspeedway

De sport wordt door Russen gedomineerd. Daniil Ivanov won zaterdag en Dinar Valeev zondag. Beide dagen bestond de top vijf uit alleen maar Russen.

Het was zondag de zesde en zondag zevende race van het WK ijsspeedway. Komende week zijn er wedstrijden in Berlijn en over twee weken zijn er twee races voor het WK in het Thialf-stadion. Tuinstra heeft voor die wedstrijd al een wild-card ontvangen.

Tuinstra zijn vader Johnny was jarenlang de beste ijsspeedwayer van Nederland.