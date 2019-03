Veiling voor Paulien van Deutekom Foundation brengt 47.332 euro op

De voormalig wereldkampioene schaatsen overleed begin dit jaar aan de gevolgen van longkanker. Acht schaatsvriendinnen hebben de handen ineen geslagen en willen op deze manier iets voor hun vriendin doen.

De veiling is voor de schaatsvrouwen wel emotioneel, zegt Wieteke Cramer. "Toen Paulien nog leefde, hadden we al het idee om iets te gaan doen met alle 'overgebleven' spullen. Dat komt dan nu in een ander daglicht te staan."

Het meeste geld werd geboden op pakken van Suzanne Schulting en Sven Kramer en een gesigneerd Ajax-shirt, zegt Cramer. "Maar sommige kleine dingen hebben ons nog meer verbaasd. Dat er meer dan honderd euro werd geboden op een van mijn pakken bijvoorbeeld. Zulke kleine bedragen betekenen ook heel veel."