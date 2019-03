UNIS Flyers wederom naar finale BeNe-League

De ploeg van coach Mike Nason pakte in Luik al vroeg in de wedstrijd een voorsprong. Ronald Wurm schoot raak, toen de Flyers powerplay hadden. Lang duurde die voorsprong echter niet, want Thomas Matheson zorgde twee minuten later voor de 1-1.

In de tweede helft kwam UNIS Flyers wederom op voorsprong. Bij dubbele powerplay scoorde Tony Demelinne de 2-1. Bulldogs Luik kwam weer op gelijke hoogte door Bryan Henry. De Flyers gingen desondanks wel met een voorsprong de laatste periode in. Met een wrap-around zorgde Jasper Nordemann voor de 2-3.

Vroeg in de laatste periode verraste Aldo van Aalderen Luik-goalie Tom Prodi: 2-4. Klaar was het toen nog niet, want Matheson bracht de spanning weer terug met zijn tweede treffer. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd was het verschil alweer twee treffers, omdat Nordmann nogmaals scoorde.