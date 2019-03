Maandag actiedag voor pensioenen: 's ochtends vroeg geen NS-treinen

Sinds 1 januari 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en vier maanden. In 2020 stijgt die leeftijd naar 66 jaar en acht maanden en in 2021 naar 67 jaar. In 2022 wordt het 67 jaar en drie maanden, datzelfde geldt voor 2023 en 2024. Daarna is het afhankelijk van de levensverwachting.

De vakbonden willen dus dat iedereen met 66 jaar met pensioen kan gaan, maar het kabinet denkt daar anders over.