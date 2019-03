Vijfde editie Hollandse 100 haalt ruim 300.000 euro op

Deelnemers aan het evenement schaatsen eerst 10 kilometer op het ijs van Thialf en fietsen daarna 90 kilometer in en rondom Heerenveen. Het was dit jaar de vijfde editie van de 'Hollandse 100'.

Het doel was 250.000 euro. Zaterdag was al bekend dat ze dat in ieder geval zouden halen.

De Hollandse 100 is een initiatief van prins Bernhard, die zelf lymfeklierkanker heeft gehad. Bernhard deed met zijn vrouw Annette en hun twee zonen mee aan het evenement, net zoals zijn moeder prinses Margriet en zijn broer Pieter-Christiaan.