Dijkgraaf: kerntaken van waterschap door klimaatveranderingen steeds belangrijker

Wie nog niet weet wat te stemmen, kan de kieswijzer doen.

De stemwijzer is er ook in het Fries. De uitleg van het standpunt van 50Plus is echter lastig te begrijpen. Zou de partij de tekst door Google Translate hebben gehaald?

Af en toe levert het Fries een behoorlijke 'abracadabra' op: "It Wetterskip is ferantwurdlik foar natuerlik wetter, mar moat rekkenje op lânbou. Om't it konflikt fan belang is, bestiet it Wetterskip foar natuerwetter en maksimaal gearwurket mei de nasjonale Delta Programma Biodiversity." Begrijpt u dit nog? De Nederlandse versie is wel goed te lezen...