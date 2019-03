Trainer Olde Riekerink over het verlies: "De eerste helft was slecht, de tweede was heel slecht"

Henk de Jong, trainer van De Graafschap, was uiteraard wel blij met de drie punten. Het lukte zijn ploeg om het succesvolle koningskoppel Vlap/Lammers uit te schakelen. "We hadden een goed plan, als je het koningskoppel eruit haalt, krijgen de zijkanten het ook lastig. Dat heeft te maken met druk zetten."

Hoe voelt het om te winnen in het Abe Lenstrastadion? "Het is wel vreemd. Er zitten ook allemaal vrienden op de tribune, en daar winnen we van. Dat is wel mooi."

Cambuur

En dan de vraag die al een paar dagen boven de markt hangt: gaat De Jong terug naar Cambuur nu afgelopen week duidelijk werd dat Cambuurtrainer Hake vertrekt en De Jong eerder aangaf bij De Graafschap weg te gaan? Was het een statement dat De Graafschap in het geel en blauw speelde? De Jong is zich daar niet van bewust. "Dat was toevallig."

Maar is er al contact geweest met de Leeuwarder club? "Er spelen een paar dingen, daar kom ik op terug. Volgende week moet alles rond zijn. Ik overleg met Sandor (van der Heide, red.), dat is mijn maatje, we gaan mooi samen door, we snappen elkaar blind." De kans dat deze week ergens een handtekening wordt gezet, is heel groot. "Ik wil er niet in blijven hangen. Daar hou ik niet van."