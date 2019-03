VC Sneek verliest met 3-2 van Flynth Flamingo's

In de eerste set was de ploeg van coach Paul Oosterhof veel sterker dan de Flamingo's: 11-25. De twee sets daarna konden de Snekers dat niet meer opbrengen en gingen de sets met 25-18 en 25-21 verloren. Daarna was VC Sneek weer aan de beurt. Ze pakten de set met 17-25 en dwongen een beslissende vijfde set af. In die vijfde set was het spannend, maar uiteindelijk trokken de Flynth Flamingo's met 15-13 de set naar hun toe.

Door het verlies blijft VC Sneek op de derde plaats staan in de kampioenspoule.