Harkemase Boys wint na comeback tegen ASWH

In Hendrik-Ido-Ambacht leek het de verkeerde kant op te gaan voor Harkemase Boys. Na een half uur voetballen was het namelijk al 2-0 voor ASWH. Eerst schoot Peter Verhoeve een strafschop binnen en daarna maakte Lester Pires de tweede goal.

Comeback van de Harkieten

De ploeg van coach Tieme Klompe, die door een schorsing niet op de bank zat, stond echter voor het rustsignaal alweer op 2-2. In de 40e minuut kopte Robert Stelpstra een voorzet van Pier Veldman binnen. Niet veel later lag Stelpstra de bal klaar voor Henny Bouius, die de gelijkmaker maakte.

Daarmee was de comeback nog niet compleet voor de bezoekers. Jochem van Putten was de speler die voor de drie punten zorgde door in de 72e minuut de 3-2 te maken.

Door de winst staat Harkemase Boys op de 7e plaats met 42 punten uit 25 wedstrijden.