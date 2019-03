Onmachtig Heerenveen verliest met 3-0 van De Graafschap

Na drie minuten kon keeper Warner Hahn de bal al uit zijn eigen net halen. Charlison Benschop stond helemaal vrij na een pass van Asor Matusiwa en had alle tijd om de bal in de linkerhoek te plaatsen: 0-1. Heerenveen kon daar maar één gevaarlijk moment tegenover zetten. Na een voorzet van Mitchell van Bergen schoot Matusiwa de bal hard tegen de eigen paal.

Dramatische tweede helft

De tweede helft kon de ploeg van coach Jan Olde Riekerink ook niet zorgen voor de ommekeer. De Feansters waren eigenlijk helemaal niet in staat om gevaarlijk te worden. In de 68e minuut kwam De Graafschap op een 2-0 voorsprong. Een hoekschop van Youssef El Yebli kon ingekopt worden door de volledig vrijstaande Javier Vet. Twee minuten later lag de derde goal voor De Graafschap er ook in. Delano Burgzorg kon na een knappe slalom door de Friese verdediging de 3-0 op het scorebord zetten.

In de slotfase dacht Heerenveen nog een kans te krijgen op de 1-3. Maar na ingrijpen van de videoscheidsrechter werd duidelijk dat er geen overtreding was gemaakt op invaller Morten Thorsby.