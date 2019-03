ONS Sneek wint met 4-3 van SJC Noordwijk

Yumé Ramos had het niet meer verwacht. "Ik hoopte nog op gelijkspel." In de tweede helft werd er door ONS meer gas gegeven. "We hadden wind mee en dan kom je goed terug. Maar die 3-2 kwam uit het niets. Het was lastig voetballen in die wand. Elke bal die ik lang kreeg, was moeilijk in te schatten."

ONS staat nu op de 13e plaats met 32 punten uit 25 wedstrijden.