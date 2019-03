Alyda Norbruis: "Het is een rouwproces geweest"

De wielrenster uit Oerterp is al twee keer aan haar blessure geopereerd. De risico's in acht genomen, willen de dokters liever niet weer opereren. Dat betekent dat Alyda haar sport niet meer volledig kan uitvoeren. Op advies van haar dokters komt ze nu alleen nog uit op het kortste onderdeel, de 500 meter. "Het is een rouwproces geweest. Je moet afscheid nemen van wat geweest is, positief kijken naar wat nog wel kan en de schouders eronder zetten."

Toch was het lastig voor Alyda om zaterdag niet in actie te komen op de andere afstanden, maar ze weet ook dat ze blij moet zijn dat haar carrière nog niet voorbij is. "De 500 meter is mijn beste en favoriete onderdeel, waar we nog veel aan kunnen doen om te zorgen dat ik weer in de buurt van het goud kan komen. Ik heb mijn doel gezet op Tokyo 2020."